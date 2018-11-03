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В СМИ сообщаются новые подробности по делу о групповом изнасиловании в Уфе

04.11.2018 13:41 — Разное | UDF  
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Фото: КП - Уфа
СМИ сообщают о новом повороте в деле о групповом изнасиловании девушки - дознавателя. Пострадавшая была не одна, а с подругой. Во время застолья девушки подрались, пишет «КП - Уфа».

В ночь с 29 на 30 октября трое полицейских, занимающих высокие должности, изнасиловали 23-летнюю девушку - дознавателя.

Сейчас из МВД подозреваемых уволили и заключили под стражу на 2 месяца на время следствия.

Тем не менее в СМИ появилась информация о том, что пострадавшая пришла с подругой - коллегой в кабинет, где шло застолье. Там девушки подрались из-за одного из фигурантов дела Павла Я. В последствии его ДНК обнаружены на теле дознавателя.

Расследование продолжается.

 
 
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