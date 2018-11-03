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В СМИ сообщаются новые подробности по делу о групповом изнасиловании в Уфе
Фото: КП - Уфа
В ночь с 29 на 30 октября трое полицейских, занимающих высокие должности, изнасиловали 23-летнюю девушку - дознавателя.
Сейчас из МВД подозреваемых уволили и заключили под стражу на 2 месяца на время следствия.
Тем не менее в СМИ появилась информация о том, что пострадавшая пришла с подругой - коллегой в кабинет, где шло застолье. Там девушки подрались из-за одного из фигурантов дела Павла Я. В последствии его ДНК обнаружены на теле дознавателя.
Расследование продолжается.
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Пострадавшая была не одна, а с подругой.
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