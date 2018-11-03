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ЕБРР ухудшил прогноз по росту экономики Беларуси в 2019 году
Фото: ebrd.com
«Мы прогнозируем, что реальный ВВП Беларуси вырастет на 3% в 2018 году и на 2,5% в 2019 году. Перспективы роста по-прежнему зависят от масштабов структурных реформ и от способности расширить роль частного сектора в экономике», — сказано в отчете.
В мае ЕБРР прогнозировал рост ВВП Беларуси на 3% в 2018 и 2019 годах.
Эксперты банка обращают внимание, что в Беларуси экономический рост ускорился по итогам первого квартала 2018 до 5,2%, но несколько замедлился в последующие месяцы (до 3,7% по итогам января-сентября), при это оставался на довольном высоком уровне по сравнению с прошлым годом. Это обусловлено сильным внешним спросом и расширением внутреннего спроса, говорится в отчете.
Власти Беларуси прогнозировали, что прирост ВВП в 2018 году составит 3,7% после роста на 2,4% в 2017 году. В последующие годы белорусская экономика должна расти не менее 4% в год.
По прогнозам экономистов Международного валютного фонда, в 2018 году рост ВВП Беларуси может составить 4%, в 2019 — 3,1%.
Во Всемирном банке считают, что прирост ВВП Беларуси в среднесрочной перспективе замедлится до 2−2,5%, среди рисков — традиционные предвыборные шаги.
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Европейский банк реконструкции и развития ухудшил прогноз по росту ВВП Беларуси.
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