ЕБРР ухудшил прогноз по росту экономики Беларуси в 2019 году

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сказано в отчете.В мае ЕБРР прогнозировал рост ВВП Беларуси на 3% в 2018 и 2019 годах.Эксперты банка обращают внимание, что в Беларуси экономический рост ускорился по итогам первого квартала 2018 до 5,2%, но несколько замедлился в последующие месяцы (до 3,7% по итогам января-сентября), при это оставался на довольном высоком уровне по сравнению с прошлым годом. Это обусловлено сильным внешним спросом и расширением внутреннего спроса, говорится в отчете.Власти Беларуси прогнозировали, что прирост ВВП в 2018 году составит 3,7% после роста на 2,4% в 2017 году. В последующие годы белорусская экономика должна расти не менее 4% в год.По прогнозам экономистов Международного валютного фонда, в 2018 году рост ВВП Беларуси может составить 4%, в 2019 — 3,1%.Во Всемирном банке считают, что прирост ВВП Беларуси в среднесрочной перспективе замедлится до 2−2,5%, среди рисков — традиционные предвыборные шаги.