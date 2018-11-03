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Алексей Венедиктов: "Беларусь является одним из вариантов продления мандата президента Путина"
Алексей Венедиктов. Фото: Евгений Разумный / Ведомости
― Существует ощущение, что ему пытаются помешать снова стать президентом..., - поинтересовался у Алексея Венедиктова ведущий программы Сергей Бунтман.
― Я не могу комментировать ваши ощущения. Но поскольку Беларусь является одним из вариантов продления мандата президента Путина, то не исключено. Но это пока теоретические разговоры, - парировал Венедиктов.
Он также прокомментировал последние заявления Александра Лукашенко о готовности белорусских миротворцев взять под контроль украинско-российскую границу в зоне боевых действие на Донбассе.
― Смотрите, если это его формальное предложение «нормандской четверке», то оно должно обсуждаться. Оно не обсуждалось. Это был если не импровиз, но, очевидно, что это было несогласованное, по крайней мере, с Украиной заявление. Понятно, что охранять российско-украинскую границу белорусскими Вооруженными силами – это ничего, - сказал Венедиктов.
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"Необходимо вести дальнейший поиск взаимоприемлемого решения по размещению в Донбассе миротворцев. Возможно, рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ в Украине. В ее состав могут войти военнослужащие, полицейские, гражданский персонал из стран, которые в течение всего периода конфликта вносили посильный вклад в его решение. Нужно обеспечить принцип паоэтапности в развертывании этой миссии, но времени почти не осталось", – глава Беларуси.
По его мнению, также следовало бы активизировать и работу в «нормандском формате», чтобы обеспечить четкий механизм контроля за соблюдением минских соглашений. Однако этого может не хватить.
В связи с этим Лукашенко подчеркнул: Беларусь хотела бы чувствовать в вопросе разрешения конфликта в Донбассе "большую востребованность со стороны основных мировых игроков".
"Проще говоря, мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов в Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины", – подчеркнул он.
Как отмечает телеканал
"Мы готовы включиться в этот конфликт там, где сложно и где нет того доверия, которое должно быть. Мы готовы сделать это только ради мира. Эту проблему, это моя точка зрения, должны решить мы, три славянских народа. Это наша беда. Ни европейцы, ни американцы, никто иной – это мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена по примеру других некогда горячих точек на постсоветском пространстве. Беларусь готова действовать только в рамках договоров Украины и России. Мы не навязываемся на роль миротворца или посредника", – подчеркнул он.
Ранее Лукашенко заявлял, что белорусские миротворцы готовы стать между конфликтующими сторонами в Украине при договоренности между Порошенко и Путиным.
"Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между – я стану, договоритесь вывести 10 тысяч вооруженных сил Беларуси – мы поставим их на границе, где вы скажете. Но я не смогу сделать то, о чем вы не договоритесь. В противном случае с нашего миротворчества результата не будет, если мы займем чью-то позицию", – заявил Лукашенко 18 февраля 2018 года.
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