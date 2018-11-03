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Полковник на пути в рай

04.11.2018 13:00 — Разное | UDF  
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Иллюстрация: ТАСС
Удивительный, поразительный человек возглавляет российское государство. Двадцать лет сидит. Так ничему и не научился. Так и не стал политиком. Не понял, где он оказался.

Ввел «санкции» против Украины.

Только слабость показал.

Для Украины ущерба нет, а смысл его «санкций» — сунуть населению России, ограбленному его пенсионной реформой, прежнюю «куклу» — переключить внимание на Украину. Кто в России на это купится? «Полковник Щукин повторяется» — сказано в известном фильме.

Но если раньше воевал Крым, восток, то теперь ослаб – нынче лишь санкции взамен войне. Как там «русский мир»? Где он теперь? Там же, где и РПЦ в Украине – в провале.

Но, ладно. Как мог бы?

Настоящий политик не то что новые «санкции» против Украины ввел, а постарался пойти в противоположном направлении – как можно больше открыть Россию для Украины.

Но наш правитель не из таких – забил в голову мысль, словно патрон в ствол сунул, и покосолапил с одышкой сквозь кусты со всей силой. Куда? Зачем? На сколько хватит? Что потом?

Он все больше и больше отдаляет Украину от России – показывает, что Украину на востоке не ждет ничего хорошего.

И ведь мог бы научиться на своих прошлых провалах.

Не хотел пускать Украину в Европу – начал воевать, отнял Крым.

Чего добился?

От него побежали еще быстрее.

То же будет и сейчас.

Украина еще быстрее пойдет на Запад, а полковник продолжит движение в рай своих сумбурных фантазий.

И ничто не способно остановить полковника в этом безумном движении. Нет такой силы на Земле. Будет идти, пока не расшибет доставшуюся ему страну.
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Удивительный, поразительный человек возглавляет российское государство.
 
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