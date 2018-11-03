Полковник на пути в рай

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Ввел «санкции» против Украины.Только слабость показал.Для Украины ущерба нет, а смысл его «санкций» — сунуть населению России, ограбленному его пенсионной реформой, прежнюю «куклу» — переключить внимание на Украину. Кто в России на это купится? «Полковник Щукин повторяется» — сказано в известном фильме.Но если раньше воевал Крым, восток, то теперь ослаб – нынче лишь санкции взамен войне. Как там «русский мир»? Где он теперь? Там же, где и РПЦ в Украине – в провале.Но, ладно. Как мог бы?Настоящий политик не то что новые «санкции» против Украины ввел, а постарался пойти в противоположном направлении – как можно больше открыть Россию для Украины.Но наш правитель не из таких – забил в голову мысль, словно патрон в ствол сунул, и покосолапил с одышкой сквозь кусты со всей силой. Куда? Зачем? На сколько хватит? Что потом?Он все больше и больше отдаляет Украину от России – показывает, что Украину на востоке не ждет ничего хорошего.И ведь мог бы научиться на своих прошлых провалах.Не хотел пускать Украину в Европу – начал воевать, отнял Крым.Чего добился?От него побежали еще быстрее.То же будет и сейчас.Украина еще быстрее пойдет на Запад, а полковник продолжит движение в рай своих сумбурных фантазий.И ничто не способно остановить полковника в этом безумном движении. Нет такой силы на Земле. Будет идти, пока не расшибет доставшуюся ему страну.