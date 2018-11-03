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Ученые доказали, что регулярное занятие сексом оздоравливает организм. Свое исследование они опубликовали в журнале Bulletin of Experimental Biology and Medicine, передаютСекс помогает снять стресс и снижает чувствительность к боли благодаря выработке эндорфинов. В ходе исследования ученые выяснили, что люди, занимающиеся сексом два раза в неделю, имеют на 30% более высокий уровень иммуноглобулина А – белка, который участвует в формировании иммунитета.Также исследователи доказали, что у сексуально активных мужчин снижается риск возникновения и развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.Более того, в исследовании говорится, что организм становится менее подвержен гриппу и простуде. Регулярные занятия любовью могут задействовать десятки мышц, включая те, которые нельзя прокачать с тренером в спортзале.Ранее ученые заявили, что воздержание от секса наносит урон и женскому, и мужскому здоровью, но для представительниц прекрасного пола недостаточно интенсивная интимная жизнь – фактор все более опасный.