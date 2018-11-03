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Силовики проводят регулярные собрания с представителями субъектов товаропроводящих сетей белорусских предприятий по вопросам возврата валютной выручки в страну. Фактически это средства выбывшие из хозяйственного оборота предприятий, и без того испытывающих экономические трудности, отметилОбразование внешней просроченной дебиторской задолженности «нередко вызвано недобросовестными действиями контрагентов».В первом полугодии 2018 года при содействии прокуратуры в хозяйственный оборот возвращено более 5,3 млн долларов.По фактам криминальных действий, связанных с неоплатой поставленной продукции, осуществляется уголовное преследование, целью которого является в первую очередь реальное возмещение ущерба. В 2017 году возбуждено 15 уголовных дел указанной категории.Лашин выразил благодарность российским коллегам «за содействие в решении этой сложной проблемы».Стоит сказать, что год назад просроченная дебиторка составляла около 500 млн долларов. Наибольшая задолженность была зафиксирована перед предприятиями Министерства промышленности — 298,1 млн долларов. Наибольшая проблемная задолженность приходилась на российских контрагентов и составляла 210 млн долларов.