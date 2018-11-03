|
Более 450 млн долларов "зависло" за рубежом у белорусских компаний
Иллюстративное фото
Силовики проводят регулярные собрания с представителями субъектов товаропроводящих сетей белорусских предприятий по вопросам возврата валютной выручки в страну. Фактически это средства выбывшие из хозяйственного оборота предприятий, и без того испытывающих экономические трудности, отметил Александр Лашин.
Образование внешней просроченной дебиторской задолженности «нередко вызвано недобросовестными действиями контрагентов».
В первом полугодии 2018 года при содействии прокуратуры в хозяйственный оборот возвращено более 5,3 млн долларов.
По фактам криминальных действий, связанных с неоплатой поставленной продукции, осуществляется уголовное преследование, целью которого является в первую очередь реальное возмещение ущерба. В 2017 году возбуждено 15 уголовных дел указанной категории.
Лашин выразил благодарность российским коллегам «за содействие в решении этой сложной проблемы».
Стоит сказать, что год назад просроченная дебиторка составляла около 500 млн долларов. Наибольшая задолженность была зафиксирована перед предприятиями Министерства промышленности — 298,1 млн долларов. Наибольшая проблемная задолженность приходилась на российских контрагентов и составляла 210 млн долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внешняя просроченная дебиторская задолженность предприятий составляет более 450 млн долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)