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Как выглядит дом задержанного мэра Жодино

04.11.2018 12:41 — Разное | UDF  
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Фото: TUT.BY
Местные говорят, что строился дом в деревне Барсуки рядом с Жодино в течение последних двух лет, пишет TUT.BY.

Один из жителей рассказывает, что 21 октября именно у этого дома были «маски-шоу». Причем машина правоохранителей находилась около дома чуть ли не до ночи и даже на следующий день кто-то там был (о том, что в отношении главы горисполкома Юрия Шарого возбудили уголовное дело по признакам преступления коррупционной направленности, стало известно 23 октября).

— Обыкновенный дом! Это же не какой-нибудь многоэтажный, а обычный, — говорит мужчина, характеризуя постройку.

Возле дома стоит подержанный внедорожник с минскими номерами. На улицу к воротам выходит Раиса Владимировна, она представляется тещей Юрия Шарого. Видно, что женщина очень переживает из-за случившегося. И говорит, что не спит ни днем, ни ночью, а ее зять — хороший человек.

— Они строились за свои деньги, кредиты брали, продали в Ивенце трехкомнатную квартиру… Есть все документы, — перечисляет она. — И на нем, и на ней кредиты.

Она отмечает, что ее зять сделал людям очень много хорошего.

— Он старался для людей, ни одной субботы дома не сидел. Люди идут к нему — он идет к ним в горисполком. Он старался помочь.

 
 
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Местные говорят, что строился дом в деревне Барсуки рядом с Жодино в течение последних двух лет.
 
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