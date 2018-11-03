Как выглядит дом задержанного мэра Жодино



Фото: TUT.BY

TUT.BY

Один из жителей рассказывает, что 21 октября именно у этого дома были «маски-шоу». Причем машина правоохранителей находилась около дома чуть ли не до ночи и даже на следующий день кто-то там был (о том, что в отношении главы горисполкомавозбудили уголовное дело по признакам преступления коррупционной направленности, стало известно 23 октября).— говорит мужчина, характеризуя постройку.Возле дома стоит подержанный внедорожник с минскими номерами. На улицу к воротам выходит Раиса Владимировна, она представляется тещей Юрия Шарого. Видно, что женщина очень переживает из-за случившегося. И говорит, что не спит ни днем, ни ночью, а ее зять — хороший человек.перечисляет она. —Она отмечает, что ее зять сделал людям очень много хорошего.он идет к ним в горисполком. Он старался помочь.