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Виктор Горбачев: "Стоит признать, что это трагедия всей страны. И фиаско для власти"

04.11.2018 12:39 — Разное | UDF  
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Виктор Горбачев
Предприниматель — о впечатляющих цифрах Евростата.

Бегут. Уезжают. Скорость бегущих и уезжающих с каждым годом, месяцем и днем увеличивается. Как в качественном, так и в количественном составе.

Бегут из страны в разные стороны света. И многие не смотрят на предстоящие трудности — устали ждать обещанного. А тут из года в год одно и то же: терпите и вот-вот чудо наступит. Но ситуация ухудшается и сотни белорусов ставят точку: закрывают за собой дверь в этой стране и открывают двери в другие страны. Они, особенно молодежь, понимают — живут один раз.

По данным Евростата, за 2017-й около 52 тысяч белорусов получили вид на жительство в ЕС. Что год текущий нам готовит? Думаю, цифры уменьшаться не будут.

Не иначе, чем эвакуацией, это не назвать. Причем, добровольной. Ведь страна для жизни буксует. И скоро этой буксующей и однообразной системе будет 25 лет.

Плюс отмечу, что вышеуказанная статистика – это ведь только по странам ЕС! А сколько еще наших граждан уезжают в другие страны? Получают там вид на жительство или просто оседают без этого вида? Не буду даже считать и гадать.

Стоит признать, что это трагедия всей страны. И фиаско для власти. Но признавать его не будут и не желают. Пока нам здесь рассказывают, как тяжело жить за границей, часть народа молча пакует чемоданы и бежит от сказочных фантазеров.

И не надо мне говорить и приводить в пример другие страны. Типа, а вот как в Сирии, Венесуэле или Гондурасе бегут-то! Мне интересна Беларусь. Ибо или она будет, или убудет.

А вообще-то да, Беларусь — страна для жизни! Вопрос только, чьей?

 
 
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