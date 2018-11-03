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Польша идет на новый рекорд в экспорте продуктов питания

04.11.2018 12:35 — Разное | UDF  
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Фото: radiopolsha.pl
В этом году продажа продовольственных товаров из Польши за рубежом может составить 30 млрд евро.

Динамика роста польских продуктов питания за рубежом в последние кварталы, а также удерживающийся высокий уровень потребления продовольственных товаров из Польши в странах Европейского союза указывают на то, что в 2018 году будет установлен очередной рекорд польского экспорта, передает Радио Польша.

«Эту тенденцию дополнительно усиливает нехватка некоторых видов сырья и продуктов в секторах пищевой промышленности, которая является последствием засухи в этом году», - поясняет Анджей Гантнер, генеральный директор Польской федерации производителей продовольственных товаров.

Общая сумма экспорта польская продуктов питания в 30 млрд евро является вполне реальной, если не возникнут чрезвычайные обстоятельства, как, например, эмбарго из-за африканской чумы свиней.

 
 
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В этом году продажа продовольственных товаров из Польши за рубежом может составить 30 млрд евро.
 
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