Польша идет на новый рекорд в экспорте продуктов питания

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Динамика роста польских продуктов питания за рубежом в последние кварталы, а также удерживающийся высокий уровень потребления продовольственных товаров из Польши в странах Европейского союза указывают на то, что в 2018 году будет установлен очередной рекорд польского экспорта, передаетпоясняет, генеральный директор Польской федерации производителей продовольственных товаров.Общая сумма экспорта польская продуктов питания в 30 млрд евро является вполне реальной, если не возникнут чрезвычайные обстоятельства, как, например, эмбарго из-за африканской чумы свиней.