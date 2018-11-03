Лидия Морозова остановилась в шаге от титула на теннисном турнире в Чжухае

В финале престижного турнира WTA Elite Trophy в Китае в парном разряде встречались белоруска Лидия Морозова в тандеме с японской спортсменкой Сюко Аоямой и сестры Людмила и Надежда Киченок из Украины. Матч получился довольно напряженным.

Первый сет белоруска и японка проиграли, дважды не сумев взять гейм на подаче Сюко Аоямы. Затем белорусско-японской паре удалось восстановить равновесие в счете и перевести игру на чемпионский тай-брейк. К сожалению, удача на нем оказалась не на стороне Морозовой и Аоямы, они уступили с общим счетом – 4:6, 6:3, 7:10.

Тем не менее, белоруска и японка получили приз за выход в финал престижного турнира. Пока это одно из наивысших достижений в карьере Лидии Морозовой.

В одиночном разряде итоговую победу одержала австралийка Эшли Барти, которая в финале обыграла китаянку Ван Цян. Интересно, что единственной спортсменкой, которая обыграла представительницу Австралии на турнире в Чжухае, была наша Арина Соболенко. Однако первое место в группе по дополнительным показателям досталось именно Эшли Барти, которая вышла в полуфинал и в итоге завоевала титул.

Турнир в Чжухае стал последним для теннисисток в нынешнем сезоне. Новый сезон стартует в конце декабря-начале января.