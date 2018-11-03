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Лукашенко о празднике 7 ноября: это наша история, ее не перечеркнешь

04.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Лукашенко о празднике 7 ноября: это наша история, ее не перечеркнешь

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает историческое значение праздника День Октябрьской революции, который ежегодно отмечается в стране. Об этом он заявил сегодня во время общения с жителями городского поселка Болбасово в Оршанском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы этот праздник Октябрьской революции оставили выходным днем. Конечно, это несколько другой подход. Многие видят эту далекую революцию на расстоянии — прошло более сотни лет. Но это наша история. Ее не перечеркнешь, ее не перепишешь. Тот, кто пытался, переписывая, бросить камень в прошлое, получал этот камень в настоящем. Мы оставили этот праздник. Но, естественно, время идет, и его (праздник. — Прим БЕЛТА) надо было наполнить каким-то другим смыслом», — сказал глава государства.

К этому дню было принято преподносить народу подарки в разных сферах. «Мы эту добрую традицию оставили», — подчеркнул белорусский лидер.

По словам Президента, выше среднего по итогам стал сельскохозяйственный год, в промышленности есть определенные подарки, в социальной сфере. В их числе и знаковая стройка в Житковичском районе, где на днях откроют восстановленный мост через Припять. В свою очередь в городском поселке Болбасово и Оршанском районе в целом была развернута одна из социальных строек, в ходе которой основное внимание было уделено благоустройству и наведению порядка. Параллельно реализуются меры по экономическому развитию этих территорий, созданию новых рабочих мест. «Кое-что сделали, и немало. Все остальное — за вами, и за это с вас будет жесточайший спрос, — сказал глава государства. — Многие из ваших детей будут жить здесь. Социальная сфера — культура, спорт, школы. Но самое главное — это рабочие места».-0-

Лукашенко обращает внимание на роль граждан в поддержании порядка и развитии населенных пунктовЛукашенко о празднике 7 ноября: это наша история, ее не перечеркнешь

Общаясь с местными жителями, глава государства рассказал, что в Беларуси поэтапно занимались наведением порядка в стране, начиная от столицы и заканчивая агрогородками. Однако несколько в стороне остались небольшие поселки, наподобие Болбасово.
 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает историческое значение праздника День Октябрьской революции, который ежегодно отмечается в стране. Об этом он...
 
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