Лукашенко о празднике 7 ноября: это наша история, ее не перечеркнешь

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает историческое значение праздника День Октябрьской революции, который ежегодно отмечается в стране. Об этом он заявил сегодня во время общения с жителями городского поселка Болбасово в Оршанском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы этот праздник Октябрьской революции оставили выходным днем. Конечно, это несколько другой подход. Многие видят эту далекую революцию на расстоянии — прошло более сотни лет. Но это наша история. Ее не перечеркнешь, ее не перепишешь. Тот, кто пытался, переписывая, бросить камень в прошлое, получал этот камень в настоящем. Мы оставили этот праздник. Но, естественно, время идет, и его (праздник. — Прим БЕЛТА) надо было наполнить каким-то другим смыслом», — сказал глава государства.

К этому дню было принято преподносить народу подарки в разных сферах. «Мы эту добрую традицию оставили», — подчеркнул белорусский лидер.

По словам Президента, выше среднего по итогам стал сельскохозяйственный год, в промышленности есть определенные подарки, в социальной сфере. В их числе и знаковая стройка в Житковичском районе, где на днях откроют восстановленный мост через Припять. В свою очередь в городском поселке Болбасово и Оршанском районе в целом была развернута одна из социальных строек, в ходе которой основное внимание было уделено благоустройству и наведению порядка. Параллельно реализуются меры по экономическому развитию этих территорий, созданию новых рабочих мест. «Кое-что сделали, и немало. Все остальное — за вами, и за это с вас будет жесточайший спрос, — сказал глава государства. — Многие из ваших детей будут жить здесь. Социальная сфера — культура, спорт, школы. Но самое главное — это рабочие места».-0-