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От веб-сайтов до виртуального музея: как в Гродно прошел конкурс разработок «Патриот.by»

04.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В областном этапе ежегодного республиканского конкурса компьютерных разработок «Патриот.by» свои проекты представили более 50 участников со всей Гродненщины.
 
От веб-сайтов до виртуального музея: как в Гродно прошел конкурс разработок «Патриот.by»
 
Среди них – учащиеся школ, профессионально-технических, средних специальных и дополнительных учреждений образования. Компьютерные разработки, созданные на разных языках программирования, презентации с элементами компьютерной графики, мультимедиа и анимации, собственные веб-сайты – по традиции конкурсные работы, подготовленные ребятами, отражали историко-культурное и духовное наследие белорусского народа, события героического прошлого страны. В центре внимания оказались проекты, посвященные малой родине.
 
От веб-сайтов до виртуального музея: как в Гродно прошел конкурс разработок «Патриот.by»
 
Одной из лучших была признана работа учащегося Новоельнянской СШ Дятловского района Евгения Анушкевича. На суд жюри молодой человек представил не просто веб-сайт, рассказывающий об истории и достопримечательностях родного края, а настоящий виртуальный 3D-музей, где каждый из экспонатов можно рассмотреть в режиме онлайн. 
 
От веб-сайтов до виртуального музея: как в Гродно прошел конкурс разработок «Патриот.by»
 
Высокой оценкой жюри отметило и проект Дмитрия Ванцовича ученика Беняконской СШ Вороновского района. Школьник создал компьютерную игру по мотивам реальных исторических событий. В основу разработки легли военные действия крупномасштабной наступательной операции «Багратион», в ходе которой Беларусь освободили от немецко-фашистских захватчиков. Конкурс «Патриот.by» проводился областным центром технического творчества совместно с физико-техническим факультетом Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. В числе жюри были преподаватели вуза, которые, к слову, оценили работы участников по всей строгости, ведь победителям в каждой из трех  номинаций предстоит отстаивать честь Гродненщины в финальном республиканском этапе состязания.
 
От веб-сайтов до виртуального музея: как в Гродно прошел конкурс разработок «Патриот.by»
 
КОМПЕТЕНТНО
Иван ДАШКЕВИЧ, директор Гродненского областного центра технического творчества:
– Конкурс не только помогает найти и поддержать одаренных ребят в сфере технического творчества, но и способствует гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи. С каждым годом количество участников растет, и это свидетельствует об интересе подрастающего поколения к техническим дисциплинам, программированию, компьютерным инновациям и вместе с тем – к историческому наследию Беларуси.
 
 
Фото автора
Анна РАДЮК
http://grodnonews.by/
 
 
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В областном этапе ежегодного республиканского конкурса компьютерных разработок «Патриот.by» свои проекты представили более 50 участников со всей Гродненщины.    ...
 
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