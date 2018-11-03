От веб-сайтов до виртуального музея: как в Гродно прошел конкурс разработок «Патриот.by»

В областном этапе ежегодного республиканского конкурса компьютерных разработок «Патриот.by» свои проекты представили более 50 участников со всей Гродненщины.





Среди них – учащиеся школ, профессионально-технических, средних специальных и дополнительных учреждений образования. Компьютерные разработки, созданные на разных языках программирования, презентации с элементами компьютерной графики, мультимедиа и анимации, собственные веб-сайты – по традиции конкурсные работы, подготовленные ребятами, отражали историко-культурное и духовное наследие белорусского народа, события героического прошлого страны. В центре внимания оказались проекты, посвященные малой родине.





Одной из лучших была признана работа учащегося Новоельнянской СШ Дятловского района Евгения Анушкевича. На суд жюри молодой человек представил не просто веб-сайт, рассказывающий об истории и достопримечательностях родного края, а настоящий виртуальный 3D-музей, где каждый из экспонатов можно рассмотреть в режиме онлайн.





Высокой оценкой жюри отметило и проект Дмитрия Ванцовича ученика Беняконской СШ Вороновского района. Школьник создал компьютерную игру по мотивам реальных исторических событий. В основу разработки легли военные действия крупномасштабной наступательной операции «Багратион», в ходе которой Беларусь освободили от немецко-фашистских захватчиков. Конкурс «Патриот.by» проводился областным центром технического творчества совместно с физико-техническим факультетом Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. В числе жюри были преподаватели вуза, которые, к слову, оценили работы участников по всей строгости, ведь победителям в каждой из трех номинаций предстоит отстаивать честь Гродненщины в финальном республиканском этапе состязания.





КОМПЕТЕНТНО

Иван ДАШКЕВИЧ, директор Гродненского областного центра технического творчества:

– Конкурс не только помогает найти и поддержать одаренных ребят в сфере технического творчества, но и способствует гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи. С каждым годом количество участников растет, и это свидетельствует об интересе подрастающего поколения к техническим дисциплинам, программированию, компьютерным инновациям и вместе с тем – к историческому наследию Беларуси.