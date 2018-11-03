В центре Минска пьяная плачущая девушка бросалась под колеса автомобилей

Как стало известно, девушка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, сидела около моста через реку Свислочь в районе улицы Максима Богдановича в Минске. Она плакала.

Внезапно девушка присела на проезжую часть и ждала, пока ее собьет машина. К счастью, к ней вовремя подоспел случайный прохожий, который силой унес ее с дороги. Инцидент попал на камеру видеорегистратора автомобиля, который проезжал мимо.

Как сообщили представители УГАИ ГУВД Мингорисполкома, на девушку составлен протокол о нарушении правил дорожного движения пешеходами. Ей грозит штраф в размере до пяти базовых величин (до 122,5 руб.). В данный момент выясняются все обстоятельства ее поступка.