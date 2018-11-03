



Бельгийская Brussels Airlines решила заменить четыре взятых в лизинг самолета Sukhoi Superjet 100 из-за технических проблем, которые привели к отмене нескольких рейсов, сообщает Reuters со ссылкой представителя авиакомпании.

Brussels Airlines - дочка немецкой Lufthansa - взяла в лизинг четыре самолета Superjet в 2017 году у ирландской лизинговой компании CityJet, но с октября вывела их из эксплуатации, заменив канадскими Bombardier CRJ-900, сообщает Finanz.ru .

По словам представителя авиакомпании, у самолетов, разработанных в партнерстве с Boeing и итальянской Finmeccanica, наблюдались технические проблемы, из-за которых пришлось отменить несколько рейсов.

Каждый третий SSJ100, купленный российскими авиакомпаниями не летает, выяснили BBC News, проанализировав данные Flightradar24.

У "Аэрофлота" - крупнейшего покупателя в России на 29 октября из 50 самолетов 15 стояли на земле больше 6 дней.

У мексиканской InterJet из парка в 22 машины на приколе оказались 8, причем 7 из них стоят больше месяц.

Производитель лайнеров - "Гражданские самолеты Сухого" - копит убытки 9 лет подряд, а накопленным итогом, с 2008 года, потерял более 2 млрд долларов.

Проблему видят и в самом предприятии. : "Производить самолеты, которые простаивают из-за отсутствия запасных частей и двигателей, - бессмысленно", - заявил в сентябре президент компании Александр Рубцов.

"Аэрофлот" подписал контракт на покупку еще 100 SSJ100, но в компании рассматривают эту сделку как "социальную нагрузку", заявил "Ведомостям" источники в авиаотрасли.