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В Беларуси на начало 2018 года на 1000 мужчин приходилось 1147 женщин

04.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В Беларуси на начало 2018 года на 1000 мужчин приходилось 1147 женщин

На начало 2018 года в Беларуси на 1000 мужчин приходилось 1147 женщин.

Об этом свидетельствуют данные статистического обзора, подготовленного Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь (Белстатом) ко Всемирному дню мужчины (3 ноября).

Сообщается также, что пятая часть мужского населения страны проживает в столице, а средний возраст мужчин в Беларуси составляет 37 с половиной лет.

«Три четверти мужчин проживает в городах и поселках городского типа», – говорится в обзоре.

Следует отметить, что, по данным Белстата, каждый пятый мужчина-белорус занимается спортом, при этом курят свыше 40% мужского населения.

В 2017 году в Беларуси заключили брак 66,2 тысячи мужчин, из них впервые – 47 тысяч. Средний возраст, в котором белорусские мужчины женились в первый раз – 27,9 лет, второй раз – 41,2 года.

В целом, согласно обзору, треть мужчин в стране предпочитает создавать семью в возрасте 25-29 лет, четверть – в возрасте 20-24 лет.

 

Белновости.

 
 
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На начало 2018 года в Беларуси на 1000 мужчин приходилось 1147 женщин.
 
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