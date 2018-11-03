Блогера Варламова депортировали из Азербайджана, но потом очень извинялись

Российский блогер-путешественник Илья Варламов рассказал в своем блоге о коротком, но очень витиеватом путешествии в Азербайджан.



История начинается с рассказа о том, как Илья мечтает поесть «шашлык в шикарных бакинских ресторанах», а потом все идет не по плану. На пограничном контроле в аэропорту Баку азербайджанцы долго изучают паспорт блогера, а через несколько часов говорят Илье: «Ваше присутствие в Азербайджане не желательно». Блогер тут же подмечает, что впервые пытался посетить эту страну: «Нагорный Карабах никогда не посещал, законодательство Азербайджана не нарушал. Возможно, причина в моих старых постах про Баку. Но тут уже азербайджанскому МИДу виднее, на что они обиделись».



Варламов решает, что, так как домой возвратиться нельзя – самолет, который его привез, уже улетел обратно, нужно самому покупать билеты куда угодно. Выбирает путешествие в Стамбул и его отводят в зал для депортированных, где, как пишет Илья, условия для ожидания просто жуткие: «Спят на полу, никаких удобств. В закутке воняет, всё завалено мусором, пустыми бутылками. Под колонной спит чувак из Шри-Ланки, он тут шесть дней уже живёт».

Илья улетел в Стамбул и запланировал очередной перелет из Турции в Грозный. Буквально на следующий день ему позвонили из пограничной службы Азербайджана , блогер рассказывает: «Мужчина приносит извинения за вчерашний инцидент, говорит, что произошла ошибка, и что ко мне нет никаких претензий. «Вчера сотрудники приняли неверное решение. Мы готовы возместить все ваши расходы, пожалуйста, возвращайтесь, мы купим вам билет». Позже мне звонит еще несколько человек, все извиняются за депортацию, покупают билеты, а я сдаю свой билет в Грозный. Четвертый раз за короткую поездку меняются все планы».



Варламов решил принять извинения пограничников и вернулся в Баку, в аэропорту блогера встретили с цветами.