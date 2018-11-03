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Лукашенко о 7 ноября: Этот праздник надо было наполнить каким-то другим смыслом

04.11.2018 14:05 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко отметил историческое значение Октябрьской революции.
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Об этом он заявил сегодня во время общения с жителями городского поселка Болбасово в Оршанском районе, передает БЕЛТА.

«Мы этот праздник Октябрьской революции оставили выходным днем. Многие видят эту далекую революцию на расстоянии — прошло более сотни лет. Но это наша история. Ее не перечеркнешь, ее не перепишешь. Тот, кто пытался, переписывая, бросить камень в прошлое, получал этот камень в настоящем. Мы оставили этот праздник. Но, естественно, время идет, и его (праздник) надо было наполнить каким-то другим смыслом», — сказал глава государства. К этому дню было принято преподносить народу подарки в разных сферах. «Мы эту добрую традицию оставили», — подчеркнул Лукашенко. 

 
 
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Александр Лукашенко отметил историческое значение Октябрьской революции.
 
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