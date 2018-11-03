– Самый смешной вопрос месяца был задан тренеру Горди Дуайеру после победы над "Куньлунем". У него поинтересовались, поборется ли команда за место в плей-офф. У Дуайера каждая пресс-конференция продолжается максимально долго, но информации на них — минимум. На любой острый вопрос тренер дает максимально нейтральный ответ. Так вот Горди сказал, что его команда "не думает о плей-офф".

Это справедливо. И та победа выглядела случайной, и матч с "Барысом" показал, что никакого прогресса нет. Но вчера из Беларуси пошли свежие новости о том, что новым наставником минчан вот-вот станет Алексей Баранов. Уроженец Элекстростали давно перебрался к нашим соседям, но знаменит не своими хоккейными достижениями, а тем, что является тренером президента страны Александра Лукашенко, или играет вместе с ним. Сам Баранов пока все опровергает, но о предстоящем назначении говорят слишком громко. Кроме того, рассматривается вопрос о том, что клуб завершал сезон без легионеров. И знаете, я уверен, что ничего не поменяется. Готов повторить, что все проблемы ведущего белорусского клуба не в деньгах, плохих игроках или тренерах, а в управлении. Мы видели, как улучшались спортивные результаты не только клуба, но и сборной, когда было нормальное управление. Но тех, кто умеет трудиться либо сжирают, либо сажают, либо увольняют. Назначение Баранова в России всех насмешит, но ситуацию не исправили бы и Лавиолетт с Тортореллой, — приводит слова Шевченко