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Быховский замок ждет реставрация?

04.11.2018 13:52 — Разное | Партизан  
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По инициативе депутата Игоря Марзалюка и бывшего вице-премьера Анатолия Калинина Быховский замок включен в Государственную инвестиционную программу на 2018 г.

Об этом было объявлено еще летом 2017 г. Но как-то осталось незамеченным для широкой общественности, или, по крайней мере, для меня», — обращает внимание в фейсбуке историк Николай Волков.


«Деньги на Быховский замок заложены уже в этом году, поэтому уже сейчас должны начаться работы. Хочется надеяться, что как можно больше ценной аутентики удастся сохранить», — пишет Николай Волков.

Действительно, как отмечало районное издание «Маяк Прыдняпроўя», в июле 2017 года Анатолий Калинин, который на то время являлся заместителем премьер-министра Беларуси, и депутат Палаты представителей, доктор исторических наук Игорь Марзалюк посетили Быхов.

Отмечалось, что в связи с подготовкой проекта государственной программы «Культура Беларуси 2016—2020» госпрограмма «Замки Беларуси» была отменена. Тогда бывшая резиденция Ходкевичей и Сапег осталась без финансирования. Восстановление двух башен, в которых планировали открыть музейные экспозиции, по большому счету до конца не завершили.

Пустующий замок законсервировали, а окна замуровали. Нужны дополнительные исследования и разработка проекта для реставрации. Теперь памятник архитектуры обретет вторую жизнь. В первую очередь реконструкция коснется стен, кровли, фундамента.

Игорь Марзалюк отметил, что в Восточной Беларуси Быховский замок — это жемчужина XVII века, выдающийся памятник архитектуры, созданный в стиле голландских замков. В 2013 году здесь проводились археологические раскопки. Найдено 1700 индивидуальных находок и 7 тысяч массовых артефактов. Обнаружили даже уникальную геральдическую плитку, которая принадлежала Яну Сапеге.

 
 
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По инициативе депутата Игоря Марзалюка и бывшего вице-премьера Анатолия Калинина Быховский замок включен в Государственную инвестиционную программу на 2018 г.
 
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