Быховский замок ждет реставрация?

Действительно, как отмечало районное издание, в июле 2017 года Анатолий Калинин, который на то время являлся заместителем премьер-министра Беларуси, и депутат Палаты представителей, доктор исторических наук Игорь Марзалюк посетили Быхов.

«Деньги на Быховский замок заложены уже в этом году, поэтому уже сейчас должны начаться работы. Хочется надеяться, что как можно больше ценной аутентики удастся сохранить», — пишет Николай Волков.

Отмечалось, что в связи с подготовкой проекта государственной программы «Культура Беларуси 2016—2020» госпрограмма «Замки Беларуси» была отменена. Тогда бывшая резиденция Ходкевичей и Сапег осталась без финансирования. Восстановление двух башен, в которых планировали открыть музейные экспозиции, по большому счету до конца не завершили.





Пустующий замок законсервировали, а окна замуровали. Нужны дополнительные исследования и разработка проекта для реставрации. Теперь памятник архитектуры обретет вторую жизнь. В первую очередь реконструкция коснется стен, кровли, фундамента.





Игорь Марзалюк отметил, что в Восточной Беларуси Быховский замок — это жемчужина XVII века, выдающийся памятник архитектуры, созданный в стиле голландских замков. В 2013 году здесь проводились археологические раскопки. Найдено 1700 индивидуальных находок и 7 тысяч массовых артефактов. Обнаружили даже уникальную геральдическую плитку, которая принадлежала Яну Сапеге.