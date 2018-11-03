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Теперь и улицы мести будем? Лукашенко призвал граждан "шевелиться" и самим поддерживать порядок в населенных пунктах

04.11.2018 13:51 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко сегодня посещает Оршанский район.

"Чистоту, порядок мы навели, но это придется вам самим поддерживать", - сказал глава государства, общаясь с жителями поселка Болбасово.

Слова главы государства цитирует его пресс-служба.

Лукашенко отметил, что такие поселки как Болбасово или Копысь - это образец, по которому в ближайшие несколько лет приведут в порядок подобные населенные пункты по всей стране.  

При этом он призвал участвовать в этом процессе и самих граждан в меру сил и возможностей.

"Надо шевелиться. Не надо надеяться только на государство. Оно свою роль сыграет. Там, где государство должно сделать, где вы не можете, там с государства надо спрашивать", - сказал глава государства.

Напомним, что в официальной биографии Лукашенко поселок Копысь значится как место рождения белорусского президента. Потом его чистят, драят, отстраивают уже много лет. В этом смысле, белорусам, действительно, надо шевелиться. Чтобы появился другой президент, с другой малой родиной.


 
 
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