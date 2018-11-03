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Могилевчанка: детский сад и бассейн в городе закрыли из-за протечек крыш. Кто следующий?

04.11.2018 13:44 — Разное | Партизан  
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Жительница Могилева негодует — по ее словам, в городе уже два достаточно значимых объекта — детский сад № 40 и бассейн во Дворце пионеров — были попросту закрыты из-за протечек крыш.

В сообщении в паблике «Могилев Real» женщина очень эмоционально выражает свою позицию.

«КТО СЛЕДУЮЩИЙ???? Что у нас в планах городских? Рестораны в Подниколье,остановки с кофемашинами????? Крыши залатайте вначале господа чиновники!!!!!!» — цитирует негодующую горожанку сайт Могилев онлайн.

Напомним, что готовясь к встрече Владимира Путина, могилевский власти основательно потратились. Лестница с каскадом фонтанов (теперь выясняется, что для инвалидов-колясочников она не предназначена) стоила 2 миллиона долларов, ремонт дворца культуры, где проходили все мероприятия — 5 миллионов, триумфальная арка -  2 миллиона долларов. А на детей денег нет.


 
Теги: Могилев
 
 
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Жительница Могилева негодует — по ее словам, в городе уже два достаточно значимых объекта — детский сад № 40 и бассейн во Дворце пионеров — были попросту закрыты...
 
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