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Могилевчанка: детский сад и бассейн в городе закрыли из-за протечек крыш. Кто следующий?
Жительница Могилева негодует — по ее словам, в городе уже два достаточно значимых объекта — детский сад № 40 и бассейн во Дворце пионеров — были попросту закрыты из-за протечек крыш.
В сообщении в паблике «Могилев Real» женщина очень эмоционально выражает свою позицию.
«КТО СЛЕДУЮЩИЙ???? Что у нас в планах городских? Рестораны в Подниколье,остановки с кофемашинами????? Крыши залатайте вначале господа чиновники!!!!!!» — цитирует негодующую горожанку сайт
Напомним, что готовясь к встрече Владимира Путина, могилевский власти
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Жительница Могилева негодует — по ее словам, в городе уже два достаточно значимых объекта — детский сад № 40 и бассейн во Дворце пионеров — были попросту закрыты...
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