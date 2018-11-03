Могилевчанка: детский сад и бассейн в городе закрыли из-за протечек крыш. Кто следующий?

«КТО СЛЕДУЮЩИЙ???? Что у нас в планах городских? Рестораны в Подниколье,остановки с кофемашинами????? Крыши залатайте вначале господа чиновники!!!!!!» — цитирует негодующую горожанку сайт

Напомним, что готовясь к встрече Владимира Путина, могилевский власти. Лестница с каскадом фонтанов (теперь выясняется, что для инвалидов-колясочников она не предназначена) стоила 2 миллиона долларов, ремонт дворца культуры, где проходили все мероприятия — 5 миллионов, триумфальная арка - 2 миллиона долларов. А на детей денег нет.