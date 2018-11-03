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Игорь Лученок пока находится в искусственной коме

04.11.2018 13:16 — Разное | Партизан  
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Операция была сложной, поэтому врачи опасаются давать какие-то прогнозы насчет дальнейшего процесса восстановления.

Игорь Лученок пока находится в искусственной коме
«Слава Богу, что жив!», -- говорят близкие известного композитора.

«Ситуация серьезная, операция дала определенный эффект, теперь остается только ждать. И верить», -- говорит сын Игоря Лученка Андрей.

Близкие семьи рассказывают, что инсульт у Игоря Михайловича случился под утро – жена проснулась, обнаружила его без сознания и сразу вызвала «скорую». 

Врачи собрали консилиум, жена и сын композитора дали согласие на оперативное вмешательство.

«Доктора сделали все возможное и невозможное, операция была проведена на мировом уровне, теперь нужно надеяться, что организм сильно не пострадал и у него будут силы на восстановление, и что отец придет в себя», -- говорит Андрей Лученок.

Он говорит, что многие сегодня интересуются здоровьем отца.

«Звонков очень много, я даже не на все отвечаю. Просто каждый раз все это прокручивать… Мы с мамой едем в больницу, будем надеяться, что все будет хорошо…»

Народный артист СССР, композитор Игорь Лученок был доставлен в Минскую больницу скорой медицинской помощи в пятницу. В Минздраве уверяют, что за его жизнь борются лучшие врачи.  


 
 
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Операция была сложной, поэтому врачи опасаются давать какие-то прогнозы насчет дальнейшего процесса восстановления.
 
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