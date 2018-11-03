Игорь Лученок пока находится в искусственной коме

«Слава Богу, что жив!», -- говорят близкие известного композитора.





«Ситуация серьезная, операция дала определенный эффект, теперь остается только ждать. И верить», -- говорит сын Игоря Лученка Андрей.





Близкие семьи рассказывают, что инсульт у Игоря Михайловича случился под утро – жена проснулась, обнаружила его без сознания и сразу вызвала «скорую».





Врачи собрали консилиум, жена и сын композитора дали согласие на оперативное вмешательство.





«Доктора сделали все возможное и невозможное, операция была проведена на мировом уровне, теперь нужно надеяться, что организм сильно не пострадал и у него будут силы на восстановление, и что отец придет в себя», -- говорит Андрей Лученок.





Он говорит, что многие сегодня интересуются здоровьем отца.





«Звонков очень много, я даже не на все отвечаю. Просто каждый раз все это прокручивать… Мы с мамой едем в больницу, будем надеяться, что все будет хорошо…»





Народный артист СССР, композитор Игорь Лученок был доставлен в Минскую больницу скорой медицинской помощи в пятницу. В Минздраве уверяют, что за его жизнь борются лучшие врачи.



