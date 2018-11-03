Белорус Илья Шиманович завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по плаванию

Белорус Илья Шиманович выступил в финальном заплыве на дистанции 50 м брассом в 25-метровом бассейне на этапе Кубка мира в Пекине. Наш спортсмен показал результат 26,22 сек.

Эти секунды позволили Илье Шимановичу подняться на третью ступень пьедестала почета. Белорус уступил лишь россиянину Кириллу Пригоде (26,02) и американцу Майклу Эндрю (26,15).

Эта награда стала третьей в копилке сборной Беларуси на этапе Кубка мира в Китае. Ранее Илья Шиманович также завоевал «бронзу» на дистанции 100 м брассом, а Евгений Цуркин стал вторым в финальном заплыве на 100 м баттерфляем.

Пятый этап Кубка мира по плаванию в 25-метровом бассейне в Пекине завершится 4 ноября. Затем пловцы будут соревноваться в Токио (9-11 ноября) и Сингапуре (15-17 ноября).