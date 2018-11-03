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Белорус Илья Шиманович завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по плаванию

04.11.2018 15:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорус Илья Шиманович завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по плаванию
Фото из открытых источников

Белорус Илья Шиманович выступил в финальном заплыве на дистанции 50 м брассом в 25-метровом бассейне на этапе Кубка мира в Пекине. Наш спортсмен показал результат 26,22 сек.

Белорус Илья Шиманович завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по плаванию Белорусская пловчиха Анастасия Шкурдай завоевала вторую медаль на ЮОИ

Эти секунды позволили Илье Шимановичу подняться на третью ступень пьедестала почета. Белорус уступил лишь россиянину Кириллу Пригоде (26,02) и американцу Майклу Эндрю (26,15).

Эта награда стала третьей в копилке сборной Беларуси на этапе Кубка мира в Китае. Ранее Илья Шиманович также завоевал «бронзу» на дистанции 100 м брассом, а Евгений Цуркин стал вторым в финальном заплыве на 100 м баттерфляем.

Пятый этап Кубка мира по плаванию в 25-метровом бассейне в Пекине завершится 4 ноября. Затем пловцы будут соревноваться в Токио (9-11 ноября) и Сингапуре (15-17 ноября).

 
 
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В Пекине проходит пятый этап Кубка мира по плаванию. На счету белорусских спортсменов уже три медали.
 
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