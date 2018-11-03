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Беларуси и РФ придется дать адекватный ответ на размещение в Польше базы США - Лукашенко

04.11.2018 15:00 — Разное | Интерфакс  
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Возможное размещение американской военной базы в Польше вынудит Минск и Москву сделать адекватный ответ, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье.

"Я министру иностранных дел (Польши – ИФ) сказал - он выступал у нас в Минске: мы с вами воевать не собираемся. Поэтому не надо создавать лишние базы. В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать. Значит, мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать", - сказал А.Лукашенко, общаясь с жителями поселка Болбасово (Оршанский район).

Слова главы государства приводит его пресс-служба.

По информации пресс-службы, во время общения президент отметил исключительно миролюбивую политику белорусского государства и народа.

"Мы - мирные люди, не хотим войны (…)  Я уже сказал, что лучше десятки и сотни лет переговоров, чем один день войны. Не дай бог. Я знаю по этим горячим точкам. Для этого (мирной и благополучной жизни – ИФ) мы должны быть как единое целое, видеть свои цели, жить так, как считаем нужным", - сказал глава государства.

А.Лукашенко обратил внимание на транзитное значение Беларуси, которая со своей транспортной инфраструктурой при нынешней ситуации в регионе оказалась очень востребованной для перевалки тех или иных грузов. Однако это порождает и дополнительные риски.

"Выступая перед представителями Запада на Мюнхенской конференции (встреча в Минске основной группы Мюнхенской конференции по безопасности - ИФ), я им говорил: цените Беларусь, не надо против нас санкции вводить. И наркота, и бандитизм, и ядерные элементы, и незаконная миграция - все через нас идет на Запад. Мы их ловим, отлавливаем за собственный счет", - отметил президент Беларуси.

"Сегодня наконец-то они поняли, в чем цена этого куска земли в центре Европы. Не только они. Американцы очень далеко - тоже оценили. Я уже не говорю о старшем брате (России - ИФ)", - сказал А.Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Возможное размещение американской военной базы в Польше вынудит Минск и Москву сделать адекватный ответ, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в...
 
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