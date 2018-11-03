Лукашенко о Дне Октябрьской революции: это наша история, ее не перечеркнешь

Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает историческое значение праздника День Октябрьской революции, который ежегодно отмечается в стране.

"Мы этот праздник Октябрьской революции оставили выходным днем. Конечно, это несколько другой подход. Многие видят эту далекую революцию на расстоянии - прошло более сотни лет. Но это наша история. Ее не перечеркнешь, ее не перепишешь. Тот, кто пытался, переписывая, бросить камень в прошлое, получал этот камень в настоящем", - сказал А.Лукашенко, общаясь с жителями поселка Болбасово (Оршанский район) в воскресенье.

Слова главы государства приводит его пресс-служба.

"Мы оставили этот праздник. Но, естественно, время идет, и его (праздник - ИФ) надо было наполнить каким-то другим смыслом", - добавил он.

Он напомнил, что к этому дню было принято преподносить народу подарки в разных сферах. "Мы эту добрую традицию оставили", - заметил президент.