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Лукашенко о Дне Октябрьской революции: это наша история, ее не перечеркнешь

04.11.2018 14:36 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает историческое значение праздника День Октябрьской революции, который ежегодно отмечается в стране.

"Мы этот праздник Октябрьской революции оставили выходным днем. Конечно, это несколько другой подход. Многие видят эту далекую революцию на расстоянии - прошло более сотни лет. Но это наша история. Ее не перечеркнешь, ее не перепишешь. Тот, кто пытался, переписывая, бросить камень в прошлое, получал этот камень в настоящем", - сказал А.Лукашенко, общаясь с жителями поселка Болбасово (Оршанский район) в воскресенье.

Слова главы государства приводит его пресс-служба.

"Мы оставили этот праздник. Но, естественно, время идет, и его (праздник - ИФ) надо было наполнить каким-то другим смыслом", - добавил он.

Он напомнил, что к этому дню было принято преподносить народу подарки в разных сферах. "Мы эту добрую традицию оставили", - заметил президент.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает историческое значение праздника День Октябрьской революции, который ежегодно отмечается в стране.
 
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