Сельхозорганизации Беларуси завершают уборку картофеля

Сельскохозяйственные организации Беларуси завершают уборку картофеля, свидетельствуют данные министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Согласно оперативной сводке, к 4 ноября картофель убран с 28,8 тыс. га, или 99,9% к плану.

Всего на эту дату накопано 766,2 тыс. тонн картофеля (925 тыс. тонн на ту же дату прошло года) при средней урожайности 266,3 ц/га (в 2017 году - 309,8 ц/га). Самая высокая урожайность отмечается в Брестской области – 291 ц/га.

По данным Белстата, в 2017 году в Беларуси во всех категориях хозяйств было произведено 6 млн 415 тыс. тонн картофеля, в том числе в сельхозорганизациях - 771,2 тыс. тонн.