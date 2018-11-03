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Сельхозорганизации Беларуси завершают уборку картофеля

04.11.2018 13:39 — Разное | Интерфакс  
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Сельскохозяйственные организации Беларуси завершают уборку картофеля, свидетельствуют данные министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Согласно оперативной сводке, к 4 ноября картофель убран с 28,8 тыс. га, или 99,9% к плану.

Всего на эту дату накопано 766,2 тыс. тонн картофеля (925 тыс. тонн на ту же дату прошло года) при средней урожайности 266,3 ц/га (в 2017 году - 309,8 ц/га). Самая высокая урожайность отмечается в Брестской области – 291 ц/га.

По данным Белстата, в 2017 году в Беларуси во всех категориях хозяйств было произведено  6 млн 415 тыс. тонн картофеля, в том числе в сельхозорганизациях -  771,2 тыс. тонн.

 
 
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Сельскохозяйственные организации Беларуси завершают уборку картофеля, свидетельствуют данные министерства сельского хозяйства и продовольствия. Согласно...
 
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