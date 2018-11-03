Эндуро-гонки под Минском: на старт экстремального заезда вышли сотни байкеров

На скорость и выносливость соревновались под Минском. Там проходил этап чемпионата Беларуси по эндуро-гонкам. На старт экстремального заезда по бездорожью вышли сотни спортсменов, в том числе из России, сообщает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Бревна, шины, деревянные настилы – это и есть трасса для гонщиков. Ее построили специально для соревнований. Свои штрихи внесла и погода: дождь то затихал, то начинался с новой силой.

«Покрытие скользкое. Нужно очень аккуратно. Главное – сохранить технику и самому целым доехать», – говорит участник соревнований из Санкт-Петербурга Игорь Яковлев.

Зрители в дождевиках и под зонтами, но никто не жалеет: соревнование того стоит. Чем сложнее трасса, тем сильнее захватывает дух. Участники согласны: гонку назвали лучшей в сезоне.

«Я тоже участник, но я уже свое проехал. Организация отличная», – говорит участник соревнований из Беларуси Виктор Богдановский.

На прохождение дистанции у спортсменов есть один или два часа, это зависит от класса мотоцикла. Чем больше кругов за это время проедешь, тем лучше. Саша по прозвищу «Вандал» приехал из Подмосковья. На трассе успел сделать шесть кругов и победил.

«Трасса очень хорошо подготовлена, размечена. Никто не потеряется. Чуть-чуть внимательности, и все», – говорит он.

Это хозяева самых «прокачанных» мотоциклов: машины весят чуть больше центнера, а их мощность может доходить до 50 лошадиных сил. Многие спортсмены готовили технику не один месяц.

«Большая вероятность что-нибудь погнуть, поломать, загнуть. Поэтому в их же интересах сберечь мотоцикл, поставить защиту», – говорит организатор соревнований Алексей Мошок.

Эти соревнования закроют сезон экстремальных мотогонок в Беларуси. В следующий раз спортсмены встретятся в феврале.

Эндуро-гонки быстро набирают популярность в Беларуси. Сейчас этим видом мотоспорта в стране занимаются даже дети.