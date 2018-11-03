|
С грамотами и благодарственными письмами. В учебном центре Института пограничной службы торжественно чествовали военнослужащих, уходящих в запас
04.11.2018 — Разное | Светлы шлях
В воскресное утро 4 ноября в зале учебного центра Института пограничной службы РБ чествовали тех, кто год или полтора года назад принял присягу на верность Родине, а уже буквально через несколько дней переступит ворота КПП и станет гражданским человеком.
Традиционно дважды в год в канун увольнения в запас в учебном центре Института пограничной службы РБ чествуют военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы по призову. Кому-то присваивают очередные воинские звания, кого-то награждают грамотами и благодарственными письмами.
Как рассказал в интервью нашей газете заместитель начальника отдела идеологической работы и учета личного состава учебного центра Института пограничной службы РБ Александр Гаврилкевич, данное мероприятие является своеобразным подведением итогов для военнослужащих за период их службы.
Алекандр ГАВРИЛКЕВИЧ
По словам собеседника, военнослужащие учебного центра всегда активно принимают участие в проведении подобных мероприятий. Помогают с разработкой сценариев.
На мероприятии по случаю чествования военнослужащих, уходящих в запас, присутствовал заместитель председателя Сморгонской городской организации ОО «Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы Республики Беларусь» подполковником запаса Василий Поджаров. С его рук солдатам были вручены погоны, грамоты и благодарственные письма.
С песенными номерами перед военнослужащими учебного центра выступили артисты районного центра культуры.
Также на этом мероприятии присутствовали родители одного из военнослужащих учебного центра. В конце торжества мать этого солдата дала нам небольшое интервью.
Елена АВГУСТИНОВИЧ (мать военнослужащего Александра Августиновича):
По словам Елены Августинович, из армии домой часто приходили письма с благодарностями. Ей было приятно их получать.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото автора.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С грамотами и благодарственными письмами. В учебном центре Института пограничной службы торжественно чествовали военнослужащих, уходящих в запас
В воскресное утро 4 ноября в зале учебного центра Института пограничной службы РБ чествовали тех, кто год или полтора года назад принял присягу на верность Родине,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)