С грамотами и благодарственными письмами. В учебном центре Института пограничной службы торжественно чествовали военнослужащих, уходящих в запас

В воскресное утро 4 ноября в зале учебного центра Института пограничной службы РБ чествовали тех, кто год или полтора года назад принял присягу на верность Родине, а уже буквально через несколько дней переступит ворота КПП и станет гражданским человеком.

Традиционно дважды в год в канун увольнения в запас в учебном центре Института пограничной службы РБ чествуют военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы по призову. Кому-то присваивают очередные воинские звания, кого-то награждают грамотами и благодарственными письмами.









Как рассказал в интервью нашей газете заместитель начальника отдела идеологической работы и учета личного состава учебного центра Института пограничной службы РБ Александр Гаврилкевич, данное мероприятие является своеобразным подведением итогов для военнослужащих за период их службы.





Алекандр ГАВРИЛКЕВИЧ

- Здесь мы отмечаем лучших. Что нам дает проведение такого мероприятия: во-первых, это воспитательная составляющая для тех военнослужащих, которые продолжают здесь служить дальше. Это возможность показать им, чего они могут достичь при определенных условиях: при формировании дисциплинированности и исполнительности.

По словам собеседника, военнослужащие учебного центра всегда активно принимают участие в проведении подобных мероприятий. Помогают с разработкой сценариев.





- Более того, они ждут это торжество с нетерпением. Ведь здесь есть возможность поучаствовать самим и показать себя и свои таланты. Для солдата всегда важно внимание. Да, он должен выполнять определенные задачи, которые ставит перед ним командир, выполняя свой воинский долг. Мы же, как офицеры, обязаны создать для них досуг, чтобы они почувствовали свою значимость, чтобы у них был запас сил и энергии на дальнейшую службу. Поэтому, проведение таких мероприятий, это еще и моральная составляющая для военнослужащих.









На мероприятии по случаю чествования военнослужащих, уходящих в запас, присутствовал заместитель председателя Сморгонской городской организации ОО «Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы Республики Беларусь» подполковником запаса Василий Поджаров. С его рук солдатам были вручены погоны, грамоты и благодарственные письма.









С песенными номерами перед военнослужащими учебного центра выступили артисты районного центра культуры.

















Также на этом мероприятии присутствовали родители одного из военнослужащих учебного центра. В конце торжества мать этого солдата дала нам небольшое интервью.

Елена АВГУСТИНОВИЧ (мать военнослужащего Александра Августиновича):





- Для меня, как для матери, те полтора года, пока Александр служил в армии, пролетели очень быстро. Конечно, сначала было больно сына отпускать. Может, отцу было и легче, но мне было трудно. Да, были и тревоги, и переживания. Но потом я поняла, что с моим сыном все хорошо и жить стало как-то легче.

По словам Елены Августинович, из армии домой часто приходили письма с благодарностями. Ей было приятно их получать.

- Я горжусь своим сыном. Горжусь, что мы с мужем смогли воспитать такого человека, который стал достойным своей Родины. Тем родителям, которым еще предстоит проводить своих сыновей в армию, хочу пожелать крепости духа. Так надо. Мужчина должен отдать долг Родине, - подытожила женщина.





Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.