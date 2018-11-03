|
Спорт вместе с детьми: в Заводском районе Минска запустили проект «ПапаЗал»
Проект «ПапаЗал» запустили в Заводском районе Минска. Каждые выходные двери одного из столичных спорткомплексов открыты для семейных тренировок.
Под руководством профессиональных тренеров отцы и их дети могут заниматься в тренажерном зале и бассейне. Польза проекта – неоспорима, к тому же для участников он абсолютно бесплатный.
Александр Рудой:
Алексей Ламекин:
Павел Скрицкий:
Алёна Скрицкая:
Наталья Куис, первый секретарь Заводского районного комитета БРСМ:
Идея проекта принадлежит Белорусскому республиканскому союзу молодежи. Таким образом, участники объединения рассчитывают еще больше сплотить пап и их детей, а также «с пелёнок» привлекать малышей к активному образу жизни.
Подобные «ПапаЗалы» планируют открыть во всех районах Минска.
Новости по теме
НОК торжественно проводит белорусскую делегацию на III Летние юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айрес
Увеличение КПД взаимодействия до максимального предела: с чего начнет свою работу в Федерации хоккея Геннадий Савилов?
‡агрузка...
Спорт вместе с детьми: в Заводском районе Минска запустили проект «ПапаЗал»
Выставка белорусского акварелиста Геннадия Шутова проходит в Париже
Число жертв непогоды в Италии достигло 20 человек
Огненный столб высотой 15 метров возник от прорыва газопровода под Рязанью
В крупном ДТП в Китае столкнулись более 30 автомобилей, 15 человек погибли
Что пошло не так в переговорах по украинскому кризису? Анонс программы «Неделя»
Рабочая поездка в Оршанский район: Александр Лукашенко знакомится с благоустройством Болбасово
«Бал юбилейный и что-то будет новенькое». Подготовка к новогоднему балу началась в Большом театре Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект «ПапаЗал» запустили в Заводском районе Минска. Каждые выходные двери одного из столичных спорткомплексов открыты для семейных тренировок. Под...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)