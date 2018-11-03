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Спорт вместе с детьми: в Заводском районе Минска запустили проект «ПапаЗал»

04.11.2018 15:53 — Разное | СТВ  
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Проект «ПапаЗал» запустили в Заводском районе Минска. Каждые выходные двери одного из столичных спорткомплексов открыты для семейных тренировок.

Спорт вместе с детьми: в Заводском районе Минска запустили проект «ПапаЗал»

Под руководством профессиональных тренеров отцы и их дети могут заниматься в тренажерном зале и бассейне. Польза проекта – неоспорима, к тому же для участников он абсолютно бесплатный.

Спорт вместе с детьми: в Заводском районе Минска запустили проект «ПапаЗал»

Александр Рудой:
Это очень полезно. Активный отдых в кругу семьи с близкими в субботу, позволяет отдохнуть от тяжелой трудовой недели и настроиться на позитивные выходные.

Алексей Ламекин:
Конечно, сближает. У нас сплоченная семья. Мы все лето проводим в спорте, в соревнованиях.

Спорт вместе с детьми: в Заводском районе Минска запустили проект «ПапаЗал»

Павел Скрицкий:
Целыми днями папа на работе, а в выходные, чтобы проводить время с детками, приходится сидеть дома. А тут такой прекрасный шанс активно проводить время. Не нужно искать что-то, выбирать, ездить по городу.

Алёна Скрицкая:
Маме это очень нравится, потому что в то время, когда папа занят детьми, мама может спокойно в спа-центра провести в свое удовольствие время, расслабиться и отдохнуть.

Спорт вместе с детьми: в Заводском районе Минска запустили проект «ПапаЗал»

Наталья Куис, первый секретарь Заводского районного комитета БРСМ:
Это всё благодаря нашим жителям: они настоящие, они открытые, инициативные. Поэтому, когда проявляют инициативу, мы готовы ее поддержать и делаем все для того, чтобы их идеи осуществлялись.

Спорт вместе с детьми: в Заводском районе Минска запустили проект «ПапаЗал»

Идея проекта принадлежит Белорусскому республиканскому союзу молодежи. Таким образом, участники объединения рассчитывают еще больше сплотить пап и их детей, а также «с пелёнок» привлекать малышей к активному образу жизни.

Подобные «ПапаЗалы» планируют открыть во всех районах Минска.

Спорт вместе с детьми: в Заводском районе Минска запустили проект «ПапаЗал»
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Теги: Минск
 
 
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Проект «ПапаЗал» запустили в Заводском районе Минска. Каждые выходные двери одного из столичных спорткомплексов открыты для семейных тренировок. Под...
 
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