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Огненный столб высотой 15 метров возник от прорыва газопровода под Рязанью
Новости России. Под Рязанью прорвало газопровод: высота огненного столба достигала 15 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зарево от огня было видно в нескольких соседних районах. После прорыва вспыхнул пожар – загорелся лесной массив.
На тушение пожара было направлено 10 единиц техники. Угрозы населённым пунктам нет, газоснабжение домов и предприятий в регионе не нарушено.
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Огненный столб высотой 15 метров возник от прорыва газопровода под Рязанью
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Новости России. Под Рязанью прорвало газопровод: высота огненного столба достигала 15 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зарево от огня было...
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