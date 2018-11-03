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В крупном ДТП в Китае столкнулись более 30 автомобилей, 15 человек погибли

04.11.2018 15:06 — Разное | СТВ  
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Новости Китая. Крупное ДТП в Китае: столкнулись более 30 автомобилей,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.15 человек погибли, около 40 получили различные травмы.

В крупном ДТП в Китае столкнулись более 30 автомобилей, 15 человек погибли

Инцидент произошел на северо-западе страны. Грузовик потерял управление и врезался в автомобили, которые в это время находились в очереди в пункте оплаты.

В крупном ДТП в Китае столкнулись более 30 автомобилей, 15 человек погибли

Сам виновник аварии получил лишь легкие травмы и сейчас находится под арестом. По его словам, во время движения у грузовика отказали тормоза. Ведётся расследование произошедшего.
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Китая. Крупное ДТП в Китае: столкнулись более 30 автомобилей,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.15 человек погибли, около 40 получили различные...
 
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