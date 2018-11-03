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Лукашенко: Октябрьская революция – это наша история

04.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Оршанский район Витебской области отметил историческое значение Дня Октябрьской революции, который ежегодно отмечается в стране, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы этот праздник Октябрьской революции оставили выходным днем. Конечно, это несколько другой подход. Многие видят эту далекую революцию на расстоянии: прошло более сотни лет. Но это наша история. Ее не перечеркнешь, ее не перепишешь», – сказал белорусский лидер во время общения с жителями городского поселка Болбасово, добавив, что время идет, и праздник надо бы «наполнить каким-то другим смыслом».

Также президент отметил, что к этому дню было принято преподносить народу подарки в разных сферах. 

«Мы эту добрую традицию оставили», – сказал Лукашенко.

По его словам, подарком стали итоги сельскохозяйственного года, также есть определенные подарки в промышленности и социальной сфере. В их числе и знаковая стройка в Житковичском районе, где на днях откроют восстановленный через Припять мост

А в Болбасово и Оршанском районе была развернута одна из социальных строек, в ходе которой основное внимание было уделено благоустройству и наведению порядка. Параллельно реализуются меры по экономическому развитию этих территорий и созданию новых рабочих мест. 

«Кое-что сделали, и немало… Многие из ваших детей будут жить здесь. Социальная сфера: культура, спорт, школы. Но самое главное – это рабочие места», – отмел глава государства, добавив, что все остальное – за самими жителями.

«Чистоту, порядок мы навели, но это придется вам самим поддерживать. И за это с вас будет жесточайший спрос», – пригрозил глава государства.

Он также обратил внимание на необходимость дальнейшего озеленения населенного пункта, развития парковых территорий и в целом создания наиболее комфортных условий для жизни людей и призвал участвовать в этом процессе и самих граждан в меру сил и возможностей. 

«Надо шевелиться. Не надо надеяться только на государство. Оно свою роль сыграет», – подытожил Лукашенко.



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Он также отметил, что историю не перечеркнешь и не перепишешь, хотя праздник надо «наполнить каким-то другим смыслом».
 
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