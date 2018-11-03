В беларуский гражданский кодекс предложили внести правки: запрет на видео- и фотосъемку людей, без их согласия. Инициатором поправки выступал Конституционный суд, а адвокаты и милиция поддержали, пишет Sputnik, ссылаясь на документ, опубликованный на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.



Конституционный суд отмечает, что в Беларуси наблюдается «правовой дефект» в правилах использования изображений граждан. Поэтому в стране «необходимо установить особенности правового режима использования и охраны изображения гражданина с определением пределов реализации и условий ограничения права на изображение». В документе поясняют, что раньше с такой же инициативой выступала республиканская коллегия адвокатов: юристы считают, что не согласованные фотографии нарушают право человека на личную тайную жизнь.

Если закон вступит в силу, будет также распространяться на съемку работу правоохранительных органов.



Правда, в документе не уточняется, запрещается ли правоохранительным органам вести съемку людей без их согласия. А заодно непонятно, как теперь делать блогерам и остальным селфи: исключительно на фоне неживых объектов?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси могут запретить фотографировать людей без их согласия В беларуский гражданский кодекс предложили внести правки: запрет на видео- и фотосъемку людей, без их согласия. Инициатором поправки выступал Конституционный суд,...