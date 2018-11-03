|
В Беларуси могут запретить фотографировать людей без их согласия
>
В беларуский гражданский кодекс предложили внести правки: запрет на видео- и фотосъемку людей, без их согласия. Инициатором поправки выступал Конституционный суд, а адвокаты и милиция поддержали,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В беларуский гражданский кодекс предложили внести правки: запрет на видео- и фотосъемку людей, без их согласия. Инициатором поправки выступал Конституционный суд,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)