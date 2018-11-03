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Министр промышленности Беларуси обсудил активизацию промкооперации с Китаем
Павел Утюпин находится в КНР в составе делегации, приехавшей на Первую китайскую международную выставку импорта.
Как сообщает посольство Беларуси в КНР, Павел Утюпин посетил город Вэйфан провинции Шаньдун. Здесь он провел переговоры с с секретарем партийного комитета города Лю Шугуаном и руководителями ведущих предприятий города, включая председателя правления «Шаньдун Хеви Индастри Групп» Тана Сюгуана, пишет
Речь шла об активизации промышленной кооперации. В Беларуси строится завод «Вэйчай Групп» по производству дизельных двигателей.
Стороны также обсудили другие возможности в торгово-экономической сфере и в промышленно-инвестиционной области, а также взаимодействие в гуманитарной сфере.
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Павел Утюпин находится в КНР в составе делегации, приехавшей на Первую китайскую международную выставку импорта.
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