Министр промышленности Беларуси обсудил активизацию промкооперации с Китаем

reform.by Как сообщает посольство Беларуси в КНР, Павел Утюпин посетил город Вэйфан провинции Шаньдун. Здесь он провел переговоры с с секретарем партийного комитета города Лю Шугуаном и руководителями ведущих предприятий города, включая председателя правления «Шаньдун Хеви Индастри Групп» Тана Сюгуана, пишет





Речь шла об активизации промышленной кооперации. В Беларуси строится завод «Вэйчай Групп» по производству дизельных двигателей.





Стороны также обсудили другие возможности в торгово-экономической сфере и в промышленно-инвестиционной области, а также взаимодействие в гуманитарной сфере.