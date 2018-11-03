Лукашенко — главе МИД Польши: Не надо создавать лишние базы, потому что мы с россиянами тоже будем вынуждены что-то размещать









«Мы — мирные люди, не хотим войны. Мы не богаты, но никого не просим. Мы сами свое счастье заработаем. Если будем шевелиться, мы все сделаем сами. Я уже сказал, что лучше десятки и сотни лет переговоров, чем один день войны. Не дай бог. Я знаю по этим горячим точкам. Для этого (мирной и благополучной жизни. — Прим. БЕЛТА) мы должны быть как единое целое, видеть свои цели, жить так, как считаем нужным», — сказал глава государства.





«Нам чужого не надо. У нас среднее по европейским меркам государство. Мы в самом центре Европы и этим дорожим», — подчеркнул белорусский лидер.





Александр Лукашенко, в частности, обратил внимание на транзитное значение Беларуси. «Выступая перед представителями Запада на Мюнхенской конференции (встреча в Минске основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. — Прим. БЕЛТА), я им говорил: цените Беларусь, не надо против нас санкции вводить. И наркота, и бандитизм, и ядерные элементы, и незаконная миграция — все через нас идет на Запад. Мы их ловим, отлавливаем за собственный счет», — отметил глава государства.





«Сегодня наконец-то они поняли, в чем цена этого куска земли в центре Европы. Не только они. Американцы очень далеко — тоже оценили. Я уже не говорю о старшем брате (речь о России. — Прим. БЕЛТА)», — сказал Александр Лукашенко.





Говоря о белорусской внешнеполитической линии, Лукашенко подчеркнул, что она идет от жизни: «Я ничего не придумал. С соседями надо жить хорошо, чего нам с ними ссориться».





В этой связи он упомянул о предложениях построить в Польше американскую военную базу.



