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Шок! В детстве Александр Лукашенко съедал килограмм мороженого за раз
Лукашенко съедал в детстве 10-12 порций мороженого за раз. Происходило это в поселке Болбасово, куда будущий президент Беларуси приезжал на велосипеде из деревни Александрия.
Фото: пресс-служба президента
Деньги на мороженое Александр Лукашенко получал от матери за то, что доил коров, сообщает
«Когда мать получала скудную зарплату, давала мне 5 рублей за то, что я помогал доить коров. Я приезжал сюда, съедал 10-12 порций мороженого», — рассказал президент.
По воспоминаниям Александра Лукашенко, ему нравились так называемые «прямоугольнички», т.е. мороженое в брикетах. Его выпускают до сих пор.
«Я съедал 10 или 12 порций сразу и ехал домой. На этом месте сейчас стоит остановка, а тогда был какой-то ларечек. И там всегда продавалось мороженое», — поделился воспоминаниями Александр Лукашенко.
Напомним, президент Беларуси в воскресенье 4 ноября посещает Оршанский район. Он познакомился с тем, что сделано за два с лишним месяца в городском поселке Болбасово. В Болбасово президенту доложили о мерах по благоустройству поселка, а также комплексному развитию Оршанского района и области. Президент также встретился с жителями населенного пункта в Доме культуры.
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Лукашенко съедал в детстве 10-12 порций мороженого за раз. Происходило это в поселке Болбасово, куда будущий президент Беларуси приезжал на велосипеде из деревни...
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