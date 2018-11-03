Шок! В детстве Александр Лукашенко съедал килограмм мороженого за раз

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БелТА . Деньги на мороженое Александр Лукашенко получал от матери за то, что доил коров, сообщает





«Когда мать получала скудную зарплату, давала мне 5 рублей за то, что я помогал доить коров. Я приезжал сюда, съедал 10-12 порций мороженого», — рассказал президент.





По воспоминаниям Александра Лукашенко, ему нравились так называемые «прямоугольнички», т.е. мороженое в брикетах. Его выпускают до сих пор.





«Я съедал 10 или 12 порций сразу и ехал домой. На этом месте сейчас стоит остановка, а тогда был какой-то ларечек. И там всегда продавалось мороженое», — поделился воспоминаниями Александр Лукашенко.





Напомним, президент Беларуси в воскресенье 4 ноября посещает Оршанский район. Он познакомился с тем, что сделано за два с лишним месяца в городском поселке Болбасово. В Болбасово президенту доложили о мерах по благоустройству поселка, а также комплексному развитию Оршанского района и области. Президент также встретился с жителями населенного пункта в Доме культуры.