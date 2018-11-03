ЕБРР прогнозирует для Латвии самый быстрый рост экономики в странах Балтии





Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) повысил прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии на этот год и считает, что он будет самым большим в странах Балтии.

По последним прогнозам ЕБРР в 2018 году латвийская экономика вырастет на 3,9% - на 0,4 процентного пункта больше, чем прогнозировалось в мае.

В 2019 году прирост ВВП Латвии составит 3,5%, прогноз на следующий год ЕБРР не изменил, сообщает " Балтийский курс ".

Прогноз прироста ВВП Литвы на 2018 год по сравнению с майским повышен на 0,2 процентного пункта - до 3,4%, на 2019 год не изменен - 2,8%.

ВВП Эстонии в 2018 году вырастет на 3,6% - на 0,2 процентного пункта меньше, чем ЕБРР прогнозировал в мае, в 2019 году - на 3%. Эстония - единственная страна в Центральной Европе и балтийском регионе, прогноз роста экономики которой на этот год снижен.

Как отмечает ЕБРР, темпы роста экономики в Центральной Европе и странах Балтии в первом полугодии ускорились благодаря росту потребительских расходов жителей, которому способствовал рост зарплат. Экономика региона за полгода выросла на 4,7% по сравнению со средним ростом в размере 4,4% в прошлом году.

Однако по последним прогнозам темп роста экономики стран Центральной Европы им Балтии в этом году замедлится до 4,3%, в следующем году - до 3,5%. Ожидаемое замедление объясняется нехваткой квалифицированной рабочей силы, замедлением роста глобальной торговли и ухудшением бизнес-среды в ЕС.

ЕБРР прогнозирует, что экономика региона в 2018 году вырастет на 3,2%, а не на 3,3%, как прогнозировалось ранее, прогноз на 2019 год снижен с 3,2% до 2,6%.