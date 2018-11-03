Во Дворце Независимости Александр Лукашенко встретился с активной белорусской молодежью

Приятным событием стало участие в данной встрече нашей активистки, победителя интернет-проекта “В союз с друзьями” МАРТ 2018 Кристины ШАРАПЕНДА!





Кристина является волонтером движения ОО «БРСМ» «Доброе сердце» , активно принимает участие во всех тематических мероприятиях и акциях.

В октябре 2017 года Кристина участвовала в профильной смене для волонтеров-инструкторов равного обучения в УО «Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок», где стала участницей конкурса «Лучший волонтер-инструктор». Выдержав все испытания, Кристина вошла в пятёрку лучших волонтёров смены.