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Во Дворце Независимости Александр Лукашенко встретился с активной белорусской молодежью

04.11.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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Приятным событием стало участие в данной встрече нашей активистки, победителя интернет-проекта “В союз с друзьями” МАРТ 2018 Кристины ШАРАПЕНДА

Во Дворце Независимости Александр Лукашенко встретился с активной белорусской молодежью

Кристина является волонтером движения ОО «БРСМ» «Доброе сердце»Во Дворце Независимости Александр Лукашенко встретился с активной белорусской молодежью, активно принимает участие во всех тематических мероприятиях и акциях. 
В октябре 2017 года Кристина участвовала в профильной смене для волонтеров-инструкторов равного обучения в УО «Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок», где стала участницей конкурса «Лучший волонтер-инструктор». Выдержав все испытания, Кристина вошла в пятёрку лучших волонтёров смены.

 
 
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Приятным событием стало участие в данной встрече нашей активистки, победителя интернет-проекта “В союз с друзьями” МАРТ 2018 Кристины ШАРАПЕНДА!  Кристина
 
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