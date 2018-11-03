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До +16°С ожидается в Беларуси в понедельник 5 ноября
Новости Беларуси. Синоптики прогнозируют, что 5 ноября в Беларуси воздух нагреется до +16°С.
Как
Температура воздуха ночью прогнозируется от +2… +4°С на северо-восточных территориях страны, до +7… +9°С на юго-западных. Днём на северо-востоке республики потеплеет до +8… +10°С, на юго-западе – до +14… +16°С.
В столице Беларуси ожидается +9… +11°С.
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Новости Беларуси. Синоптики прогнозируют, что 5 ноября в Беларуси воздух нагреется до +16°С. Как сообщает Белгидромет, в понедельник будет облачная с прояснениями...
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