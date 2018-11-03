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До +16°С ожидается в Беларуси в понедельник 5 ноября

04.11.2018 16:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Синоптики прогнозируют, что 5 ноября в Беларуси воздух нагреется до +16°С.  

Как сообщает Белгидромет, в понедельник будет облачная с прояснениями погода. Вероятность осадков 10-15%, ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер будет юго-восточный от 4 м/с до 10 м/с.  

Температура воздуха ночью прогнозируется от +2… +4°С на северо-восточных территориях страны, до +7… +9°С на юго-западных. Днём на северо-востоке республики потеплеет до +8… +10°С, на юго-западе – до +14… +16°С.  

В столице Беларуси ожидается +9… +11°С.  
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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Синоптики прогнозируют, что 5 ноября в Беларуси воздух нагреется до +16°С.   Как сообщает Белгидромет, в понедельник будет облачная с прояснениями...
 
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