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«Я не хочу, чтобы у меня заканчивались зубы»: Татьяну Васильеву ударило дверьми вагона
Новости России. 3 ноября российскую актрису театра и кино Татьяну Васильеву ударило дверями вагона поезда в метро. Женщина обращалась за медпомощью.
О произошедшем Татьяна
Татьяна сперва изумилась, а потом поняла, что именно случилось. Васильева сообщила об инциденте сотрудникам метрополитена и правоохранителям, которые там дежурили. Больше всего её возмутило, что даже не было предупреждения «Осторожно, двери закрываются».
Татьяна Васильева, актриса:
После спектакля артистка поехала в НИИ Склифосовского, где прошла обследование.
Как
Собеседница агентства из НИИ имени Склифосовского уточнила, что Татьяна покинула медучреждение в тот же день.
На прошлой неделе поклонников напугала Светлана Лобода – певица попала в больницу.
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Новости России. 3 ноября российскую актрису театра и кино Татьяну Васильеву ударило дверями вагона поезда в метро. Женщина обращалась за медпомощью. О...
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