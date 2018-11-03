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Выставка белорусского акварелиста Геннадия Шутова проходит в Париже

04.11.2018 15:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Выставка работ нашего земляка Геннадия Шутова в эти дни проходит в парижской галерее «Диамант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои картины художник писал в основном акварелью и владел этим материалом виртуозно, что отмечают и критики, и искусствоведы.

Выставка белорусского акварелиста Геннадия Шутова проходит в Париже

Произведения Шутова находятся в коллекциях как Национального художественного музея Беларуси, так и самых крупных и представительных мировых хранилищ таких, как Метрополитен-музей в Нью-Йорке, Третьяковская галерея в Москве.

Выставка белорусского акварелиста Геннадия Шутова проходит в Париже

Геннадий Шутов награжден орденом «Знак Почета», лауреат специальной премии Президента Беларуси за значительный вклад в развитие современного изобразительного искусства.

Выставка белорусского акварелиста Геннадия Шутова проходит в Париже
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Выставка работ нашего земляка Геннадия Шутова в эти дни проходит в парижской галерее «Диамант», сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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