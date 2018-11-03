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Выставка белорусского акварелиста Геннадия Шутова проходит в Париже
Новости Беларуси. Выставка работ нашего земляка Геннадия Шутова в эти дни проходит в парижской галерее «Диамант», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои картины художник писал в основном акварелью и владел этим материалом виртуозно, что отмечают и критики, и искусствоведы.
Произведения Шутова находятся в коллекциях как Национального художественного музея Беларуси, так и самых крупных и представительных мировых хранилищ таких, как Метрополитен-музей в Нью-Йорке, Третьяковская галерея в Москве.
Геннадий Шутов награжден орденом «Знак Почета», лауреат специальной премии Президента Беларуси за значительный вклад в развитие современного изобразительного искусства.
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Выставка белорусского акварелиста Геннадия Шутова проходит в Париже
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Новости Беларуси. Выставка работ нашего земляка Геннадия Шутова в эти дни проходит в парижской галерее «Диамант», сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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