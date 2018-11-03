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Что пошло не так в переговорах по украинскому кризису? Анонс программы «Неделя»

04.11.2018 14:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На неделе Минск вновь стал переговорной площадкой по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что пошло не так в переговорах по украинскому кризису? Анонс программы «Неделя»

Заседание основной группы Мюнхенской конференции собрало в белорусской столице представителей ведущих европейских стран. Что нужно сделать, чтобы обеспечить мир во всем мире?

Главные темы уходящих семи дней смотрите в программе «Неделя» 4 ноября в 19:30.
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. На неделе Минск вновь стал переговорной площадкой по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заседание основной группы...
 
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