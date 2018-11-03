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Модель сфотографировалась обнаженной в мечети

04.11.2018 17:08 — Разное | KYKY  
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25-летняя модель Мариса Папен решила снять свой собственный фотосериал: она фотографируется обнаженной на фоне всевозможных мировых святынь. Мариса уже позировала без одежды у древнего Карнакского храма в Египте, у Стены плача в Иерусалиме, церкви Фредерика в Дании. Последним местом для фотосессии стал Софийский собор в Стамбуле – Мариса пришла в церковь в черном хиджабе и подняла его, чтобы обнажить нижнюю часть тела, пишут в телеграмм-канале «Психо Daily», ссылаясь на The Sun. 



Реакция общества на акции Марисы предсказуема. Так, например, за съемку у храма в Египте модель арестовали и отправили в местную тюрьму. Марису выпустили только в зале суда, где она прикинулась туристкой, не знающей правил. Кроме того, Марисе постоянно угрожают убийством ее самой, и ее семьи, но девушка продолжает съемки, говорят, что хочет «помочь людям освободиться от психического заключения правительством и религией». Модель заявляет, что человеческое тело – дар красоты, и его нормально показывать там, где люди возносят молитвы. 



К слову, в октябре Мариса попала на обложку Playboy. 

 
 
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25-летняя модель Мариса Папен решила снять свой собственный фотосериал: она фотографируется обнаженной на фоне всевозможных мировых святынь. Мариса уже позировала...
 
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