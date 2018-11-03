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Модель сфотографировалась обнаженной в мечети
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25-летняя модель Мариса Папен решила снять свой собственный фотосериал: она фотографируется обнаженной на фоне всевозможных мировых святынь. Мариса уже позировала без одежды у древнего Карнакского храма в Египте, у Стены плача в Иерусалиме, церкви Фредерика в Дании. Последним местом для фотосессии стал Софийский собор в Стамбуле – Мариса пришла в церковь в черном хиджабе и подняла его, чтобы обнажить нижнюю часть тела, пишут в телеграмм-канале «Психо Daily», ссылаясь на The Sun.
К слову, в октябре Мариса попала на обложку Playboy.
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25-летняя модель Мариса Папен решила снять свой собственный фотосериал: она фотографируется обнаженной на фоне всевозможных мировых святынь. Мариса уже позировала...
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