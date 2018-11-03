Вице-премьер попросил владельца сети «Корона» помочь продать «чернило»

пресс-служба правительства. Об этом сообщаетправительства.





Предприятие имеет просроченную задолженность по платежам в бюджет, что связано с высокой конкуренцией, не расчетами организаций торговли, ростом закупочных цен на сырье и материалы. Подано заявление в экономический суд о признании МОУП «Иловское» экономически несостоятельным, введен защитный период, работает антикризисный управляющий.





При этом «Иловское» предоставляет рабочие места почти для 150 жителей Мядельского района.





Александр Турчин заявил, что правительство не может находиться в стороне. Он видит и возможность поддержки подобных предприятий бизнес-сообществом.





Вице-премьер сообщил, что взять под кураторство МОУП «Иловское», оказать консультативную помощь и содействие в реализации продукции предприятия предложено заместителю председателя Совета по развитию предпринимательства (председателю совета директоров ООО «Табак-инвест») Павлу Топузидису.



