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Память жертв сталинских репрессий почтили в Лошицком яре
В столице прошла разрешенная властями акция чествования памяти жертв сталинских репрессий. Организаторы акции, Консервативно-христианская партия БНФ, традиционно проводят акцию в Лошице после Дзядов.
Как говорят историки, в 1930-х годах на так называемой Белой даче в Лошицком яре находилась специальная команда НКВД, куда доставляли арестованных жертв сталинских репрессий. Многие из арестованных были расстреляны на месте, в Лошицком яре, передает
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В столице прошла разрешенная властями акция чествования памяти жертв сталинских репрессий. Организаторы акции, Консервативно-христианская партия БНФ,...
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