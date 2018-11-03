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В понедельник будет тепло и почти без осадков
В ближайшие сутки, 5 ноября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман.
Ветер прогнозируется юго-восточный, умеренный.
Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла, на юго-западе — 7-9 градусов выше нуля, при прояснениях местами по стране от 0 до минус 2 градусов.
Днем будет от 8 до 14 градусов тепла, в юго-западных районах воздух прогреется до 16 градусов, передает
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В ближайшие сутки, 5 ноября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман.
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