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В понедельник будет тепло и почти без осадков

04.11.2018 17:26 — Разное | Партизан  
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В ближайшие сутки, 5 ноября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман.

Ветер прогнозируется юго-восточный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов тепла, на юго-западе — 7-9 градусов выше нуля, при прояснениях местами по стране от 0 до минус 2 градусов.

Днем будет от 8 до 14 градусов тепла, в юго-западных районах воздух прогреется до 16 градусов, передает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.

 
 
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В ближайшие сутки, 5 ноября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман.
 
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