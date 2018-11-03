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Запуск базы данных с доходами белорусов переносится

04.11.2018 17:19 — Разное | Партизан  
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Запуск базы данных с доходами белорусов переносится.

Как пишет TUT.by, ранее планировалось, что такая база начнет работать с 1 января 2019 года, теперь стало известно, что порядок подачи сведений о доходах будет изменен с 1 января 2021 года, что предусматривается проектом новой редакции Налогового кодекса. Поэтому пока что база данных работает в тестовом режиме.

Предварительно решено, что подаваться сведения будут четыре раза в год, каждый отчетный квартал. Эти данные будут включать сведения о все виды начисленных доходов (зарплаты, дивиденды, проценты по банковским депозитам и т.д.). Доходы будут кодироваться в целях определения характера выплат и представления в дальнейшем в Единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП).

Создание базы было предусмотрено президентским указом № 322 "О выдаче безналичных жилищных субсидий".

 
 
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Запуск базы данных с доходами белорусов переносится.
 
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