Запуск базы данных с доходами белорусов переносится.

TUT.by , ранее планировалось, что такая база начнет работать с 1 января 2019 года, теперь стало известно, что порядок подачи сведений о доходах будет изменен с 1 января 2021 года, что предусматривается проектом новой редакции Налогового кодекса. Поэтому пока что база данных работает в тестовом режиме. Как пишет, ранее планировалось, что такая база начнет работать с 1 января 2019 года, теперь стало известно, что порядок подачи сведений о доходах будет изменен с 1 января 2021 года, что предусматривается проектом новой редакции Налогового кодекса. Поэтому пока что база данных работает в тестовом режиме.





Предварительно решено, что подаваться сведения будут четыре раза в год, каждый отчетный квартал. Эти данные будут включать сведения о все виды начисленных доходов (зарплаты, дивиденды, проценты по банковским депозитам и т.д.). Доходы будут кодироваться в целях определения характера выплат и представления в дальнейшем в Единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП).





Создание базы было предусмотрено президентским указом № 322 "О выдаче безналичных жилищных субсидий".