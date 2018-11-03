|
Запуск базы данных с доходами белорусов переносится
Запуск базы данных с доходами белорусов переносится.
Как пишет
Предварительно решено, что подаваться сведения будут четыре раза в год, каждый отчетный квартал. Эти данные будут включать сведения о все виды начисленных доходов (зарплаты, дивиденды, проценты по банковским депозитам и т.д.). Доходы будут кодироваться в целях определения характера выплат и представления в дальнейшем в Единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП).
Создание базы было предусмотрено президентским указом № 322 "О выдаче безналичных жилищных субсидий".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запуск базы данных с доходами белорусов переносится.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)