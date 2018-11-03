Россия не уйдет с Донбасса, но мировые игроки готовят новый сюрприз Путину

Очередная встреча спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента РФ, куратором Донбасса Владиславом Сурковым, о которой недавно заявил Волкер, не будет играть важную роль в разрешении конфликта на Донбассе. Но эта встреча может стать началом нового этапа переговоров по Донбассу. Вместе с тем вопросы урегулирования конфликта на Востоке Украины могут быть включены в новый формат с участием мировых лидеров, переговоры о котором сейчас ведутся. Об этом “Апострофу” рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.





Ситуация следующая: сейчас идут глобальные переговоры по новому миропорядку. Пока этот вопрос обсуждается в закрытом режиме между США, Европейским Союзом, Китаем, Японией, Индией, Бразилией, Канадой, Россией. То есть сюда включены крупные мировые игроки.





А уже в этом формате ведутся переговоры по урегулированию сложных проблем – Украина, Сирия, Северная Корея, Иран, Афганистан, Исламское Государство. И в русле больших договоренностей идут переговоры относительно того, какая может быть модель урегулирования конфликта на Донбассе наряду с наработанными Минскими соглашениями, и какие конкретные шаги нужно сделать.





Что касается новой возможной встречи в формате Волкер – Сурков, то представитель США уполномочен вести следующую линию – чтобы идти по пунктам Минских соглашений, но при поддержке ведущих стран мира. То есть это новый формат воздействия на Россию, чтобы она вышла с Донбасса.





Однако стоит заметить: Россия сегодня не готова к эффективным действиям, которые определены Минским соглашениями. И встреча Волкер – Сурков пройдет в формате обсуждения. Во-первых, будут затронуты вопросы обмена пленными – Волкер будет настаивать на этом. Во-вторых, очевидно, будут разговоры относительно миротворческого контингента. Но здесь Россия стоит на своих условиях. Они сделают какие-то реверансы-уступки, но не позволят, чтобы миротворцы контролировали российско-украинскую границу на оккупированных территориях. Ведь на данном этапе Россия использует ситуацию на Донбассе для давления на Украину и наших партнеров. Поэтому она не откажется от этого средства в ближайшие месяцы.





Но Волкер выполнит свою миссию – проведет очередной этап переговоров с предложениями по обмену пленными, по миротворческому контингенту, о полном прекращении огня и возобновлении контроля на границе и, возможно, проработке варианта переходной администрации. И как раз следующая встреча Волкера с Сурковым может быть началом нового этапа, в котором эти пункты будут определены. Но сейчас сложно прогнозировать, как пойдет процесс, потому что Россия занимает жесткую позицию в стратегических проблемах регулирования. А что касается незначительных проблем – здесь они свои мысли озвучат. То есть будет дискуссионный формат, который пока не приведет к конкретному решению.





Что касается миротворческой операции на Донбассе, то пока никаких оживлений ждать не стоит. Россия стоит на своем (миротворцы с ограниченными функциями и только на линии разграничения), и Совет Безопасности ООН пока не может перепрыгнуть через российскую голову.





Кто может реально изменить ситуацию? Это страны-участницы, которые сейчас готовят новый пакет глобальных договоренностей, чтобы не допустить глобальных катастроф. И в этом формате мы уже можем говорить о дорожной карте по Украине. Да, возможно дорожная карта, которая будет подготовлена при участии министров иностранных дел ведущих стран мира в какой-то степени будет совпадать с Минским соглашениями. Но это будет совсем другой формат. Это реальная программа действий, которая сейчас готовится и будет утверждена в новом формате с участием в том числе России. И это будет юридически обязывающий документ и программа действий по выполнению под эгидой руководителей ведущих стран мира и их уполномоченных представителей, например, министров иностранных дел, министров обороны. То есть это тот контингент участников рабочей группы, который принимает решение в соответствии с правовой позицией стран-участниц этого формата. И только такой формат сработает.





А формат Волкер – Сурков можно назвать поддержкой Украины, которая не имеет реальных перспектив по урегулированию ситуации, поскольку Волкер не имеет тех полномочий, которые действительно позволят это сделать. Он правильно действует в пределах своих полномочий, озвучивает согласованную позицию НАТО и Евросоюза.





Новый формат





Формат с участием ведущих стран мира зреет. Но сейчас идет тяжелый процесс неофициальных переговоров. Это будет формат вроде Хельсинских соглашений, где будут приниматься все стратегические решения относительно нового миропорядка – это ограничение и контроль глобальных вооружений, недопущение глобальных контраверсионных сценариев между различными блоками, а также решение проблем стратегического, экономического, экологического характера и вопросов в сфере безопасности (выживание человечества). То есть готовится мощный формат на новом качественном этапе, который даст программы действий по каждой проблемной ситуации, включая Украину. Будут приняты юридически обязывающие документы. И самое главное, будут созданы механизмы реализации не под эгидой Трехсторонней контактной группы, которая по сути ничего не решает, а в рамках серьезного формата. И в этом формате Путин будет критически зависим от всех договоренностей, потому что там будет стоять вопрос и перспектив самой России. Поэтому это совсем другой механизм.



