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Новым генсеком ОДКБ может стать глава Совбеза Беларуси – СМИ

04.11.2018 17:22 — Разное | Интерфакс  
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В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсуждается назначение ее генсеком государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася, пишет "Коммерсант".

Издание, ссылаясь на дипломатические источники в трех странах ОДКБ, пишет, что "с большой долей вероятности новым генсеком на следующие три года станет представитель Беларуси". Право выдвижения кандидата ей может перейти по принципу ротации.

"Наиболее вероятным кандидатом на пост генсека информированный источник назвал государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася", - говорится в материале.

При этом собеседники издания отмечают, что последнее слово в данном вопросе будет за лидерами стран-членов организации. Они встретятся 8 ноября в Астане, где пройдет сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Вакансия генсека ОДКБ образовалась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции лишь полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Юрий Семериков, ранее работавший заместителем генсека.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, обвиняемого в свержении конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог. 

С.Зась в 1985 году окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище, в 1996-м — Военную академию Беларуси, в 2005 году — Военную академию Генштаба Вооруженных сил РФ. Служил на разных должностях в вооруженных силах, а в августе 2008 года был назначен заместителем госсекретаря Совбеза Беларуси. С 1 июля 2015 года он стал исполняющим обязанности госсекретаря, в ноябре 2015 года утвержден на должность главы Совета.

 
 
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В Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсуждается назначение ее генсеком государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава...
 
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