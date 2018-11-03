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В Бресте пропал парень - ушел из дома и не вернулся

04.11.2018 19:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Пропал Сыч Артем Геннадьевич (26.01.1996 г.р.), проживающий по адресу: РБ, г. Брест, ул. Краснознамённая, д. 7.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60330.php

В Бресте пропал парень - ушел из дома и не вернулся


27.10.2018 года ушел из дома в неизвестном направлении и пропал.

До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

 
Теги: Брест
 
 
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Пропал Сыч Артем Геннадьевич (26.01.1996 г.р.), проживающий по адресу: РБ, г. Брест, ул. Краснознамённая, д. 7. 27.10.2018 года ушел из дома в неизвестном направлении и пропал. ...
 
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