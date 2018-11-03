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В Бресте пропал парень - ушел из дома и не вернулся
04.11.2018 19:38 — Разное | Виртуальный Брест
Пропал Сыч Артем Геннадьевич (26.01.1996 г.р.), проживающий по адресу: РБ, г. Брест, ул. Краснознамённая, д. 7.
До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.
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Пропал Сыч Артем Геннадьевич (26.01.1996 г.р.), проживающий по адресу: РБ, г. Брест, ул. Краснознамённая, д. 7. 27.10.2018 года ушел из дома в неизвестном направлении и пропал. ...
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